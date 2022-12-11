Полковник Киселев: «черные трансплантологи» прибыли под Артемовск из-за больших потерь ВСУ

«Черные трансплантологи», занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных и известные еще с 2014 года, приехали под Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, группа прибыла в район Артемовска около трех недель назад. По данным Киселева, среди них трансплантолог Елизабет Дебрю, представители американской ЧВК «Моцарт» Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн, Генри Розельфельд. «Эти люди засветились еще в 2014-2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса, они засветились как черные трансплантологи», — подчеркнул он.

По словам полковника полиции, «черные трансплантологи» прибыли на эту территории именно из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас несут там большие потери в боях. Это позволяет получить больше органов для трансплантации, отметил он. «Безусловно, они не могли остаться в стороне и не заработать на этом, на органах тех вэсэуниковшников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами», — объяснил он.

Ранее основатель ЧВК «Моцарт» Мильбурн назвал чрезвычайно большими потери ВСУ на Украине. Он сообщил, что нередко в зону боевых действий отправляют солдат без необходимого уровня подготовки.