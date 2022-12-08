В американской ЧВК «Моцарт» рассказали о больших потерях ВСУ
Эндрю Мильбурн, основатель сражающейся на стороне Украины американской ЧВК «Моцарт», заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. Об этом он рассказал в беседе с Newsweek.
«Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов... жертв являются обыденностью, не преувеличены», — подчеркнул он.
В материале издания отмечается, что украинские военные несут серьезные потери в районе Артемовска. По словам Мильбурна, Киев столкнулся с проблемой пополнения войск. Он сообщил, что нередко в зону боевых действий отправляют солдат без необходимого уровня подготовки.
Глава ЧВК также рассказал о дефиците финансирования, который может повлиять на действия Украины уже в начале 2023 года. По его мнению, наибольшие расходы связаны с ремонтом и заменой поврежденных транспортных средств.