На востоке и в центре Украины снова объявили воздушную тревогу

На востоке и в центре Украины дважды за день объявили воздушную тревогу

Уже дважды за день в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщается на портале с онлайн-картами страны.

В этот раз о тревоге сообщили в восточных и центральных регионах Украины. В том числе сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Помимо этого, тревога объявлена в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.