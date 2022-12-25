Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 25 декабря 2022Бывший СССР

На востоке и в центре Украины снова объявили воздушную тревогу

На востоке и в центре Украины дважды за день объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уже дважды за день в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщается на портале с онлайн-картами страны.

В этот раз о тревоге сообщили в восточных и центральных регионах Украины. В том числе сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Помимо этого, тревога объявлена в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ
Туктамышева сравнила призовые на чемпионатах России и мира
Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине
Иммунолог назвал эффективные народные средства для лечения гриппа
На востоке и в центре Украины снова объявили воздушную тревогу
Переехавшая в Аргентину россиянка описала страну фразой «жизнь тут не танго»
57-летняя актриса снялась в откровенном наряде в честь Рождества
«Человек-слон» рассказал о своем заболевании
Турция и Россия обсудили открытие воздушного пространства Сирии для ВВС
Раздачу повесток на улицах Украины сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.