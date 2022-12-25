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10:52, 25 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

Страна.ua: в левобережном районе Киева прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:
Арзивное фото

Арзивное фото . Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В одном из левобережных районов Киева прогремели взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, взрывы в Киеве — плановые, прилетов не было. Эта информация также появилась в других украинских СМИ. Как сообщалось ранее, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Это второе за сутки сообщение о воздушной тревоге на Украине. Ранее, 24 декабря, она была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской областях.

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Варвара Кошечкина
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