В Киеве прогремели взрывы

Страна.ua: в левобережном районе Киева прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В одном из левобережных районов Киева прогремели взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, взрывы в Киеве — плановые, прилетов не было. Эта информация также появилась в других украинских СМИ. Как сообщалось ранее, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Это второе за сутки сообщение о воздушной тревоге на Украине. Ранее, 24 декабря, она была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской областях.