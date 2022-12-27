Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 27 декабря 2022Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского Министерства цифровой трансформации.

Кроме того, предупредительные сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. 25 декабря воздушная тревога во всех украинских регионах была объявлена дважды.

Ранее сирены звучали только на востоке и в центральной части страны, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области. В тот момент тревогу объявили и в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Помимо этого, сообщалось о серии взрывов в одном из левобережных районов Киева. Согласно информации издания «Страна.ua», детонации были плановыми. Подобные сообщения появились в других украинских СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск
В России объявили главные мемы года
Задушившей дочь и двоих сыновей в Екатеринбурге матери предъявлено обвинение
Названа причина повреждения «Союза МС-22»
Саша Спилберг раскрыла ставшую причиной травли в сети деталь своей внешности
Россия стала главным поставщиком нефти в Турцию
Поездку Зеленского в США назвали сигналом бедствия
Ольга Бузова показала фигуру на фото из бани
Пять женщин отвлекли продавцов магазина и украли сейф при помощи одеяла
Россиянам стали доступны выгодные туры в популярные пляжные страны на Рождество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.