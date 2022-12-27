По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского Министерства цифровой трансформации.

Кроме того, предупредительные сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. 25 декабря воздушная тревога во всех украинских регионах была объявлена дважды.

Ранее сирены звучали только на востоке и в центральной части страны, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области. В тот момент тревогу объявили и в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Помимо этого, сообщалось о серии взрывов в одном из левобережных районов Киева. Согласно информации издания «Страна.ua», детонации были плановыми. Подобные сообщения появились в других украинских СМИ.