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10:10, 29 декабря 2022Бывший СССР

В ряде украинских регионов начались превентивные отключения света

В Одесской и Днепропетровской областях превентивно выключили свет

Фото: Anton Dmitriev / Unsplash

В Одесской и Днепропетровской областях Украины превентивно выключили свет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

Предполагается, что подобные меры позволят снизить ущерб от ракетных ударов. Об отключениях света также сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, местная критическая инфраструктура переводится на обеспечение электричеством с помощью генераторов.

Утром 29 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее стало известно о взрывах в Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также в украинской столице.

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Георгий Нестеров
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