Во Львове прозвучали взрывы

Мэр Львова Садовой сообщил о взрывах в городе

Во Львове слышны взрывы. Об этом мэр города Андрей Садовой сообщил в своем Telegram-канале.

Градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях, уточнив, что без света остались 90 процентов города. «Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры», — добавил Садовой.

Утром 29 декабря по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги. Позднее стало известно о взрывах в Киевской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях, а также в Киеве, Харькове и Николаеве.