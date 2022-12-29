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10:46, 29 декабря 2022Бывший СССР

Во Львове прозвучали взрывы

Мэр Львова Садовой сообщил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Во Львове слышны взрывы. Об этом мэр города Андрей Садовой сообщил в своем Telegram-канале.

Градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях, уточнив, что без света остались 90 процентов города. «Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры», — добавил Садовой.

Утром 29 декабря по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги. Позднее стало известно о взрывах в Киевской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях, а также в Киеве, Харькове и Николаеве.

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Георгий Нестеров
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