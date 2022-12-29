На Украине заявили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В украинском городе Николаев раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Издание не уточняет, в каком из районов города раздаются звуки взрывов.

При этом российское Минобороны официально не заявляло об атаках на какие-либо объекты в Николаеве.

Ранее сообщалось, что утром 29 декабря на всей территории Украины сработали сирены воздушной тревоги. Помимо областей, сирены прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по Слободскому району города.

