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10:34, 29 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Фото: Murad Sezer / Reuters

В украинском городе Николаев раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Издание не уточняет, в каком из районов города раздаются звуки взрывов.

При этом российское Минобороны официально не заявляло об атаках на какие-либо объекты в Николаеве.

Ранее сообщалось, что утром 29 декабря на всей территории Украины сработали сирены воздушной тревоги. Помимо областей, сирены прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по Слободскому району города.

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Алевтина Запольская
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