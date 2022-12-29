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10:16, 29 декабря 2022Бывший СССР

Мэр Харькова подтвердил удары по городу

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов после удара по городу

Фото: Carl Court / Getty Images

Серия взрывов произошла в Харькове после того, как над областью сработали сирены воздушной тревоги из-за российского удара с воздуха. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, его цитирует издание «Страна.ua».

По словам политика, «прилеты» пришлись на Слободской район города. Он подтвердил, что взрывы стали следствием попадания ракет.

«По каким объектам били и есть ли пострадавшие, информация уточняется», — заявил Терехов.

Ранее сообщалось, что утром 29 декабря на всей территории Украины сработали сирены воздушной тревоги. Помимо областей, сирены прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Алевтина Запольская
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