В Харьковской области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Глава Харьковской области заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры

В результате удара по Харьковской области зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, передает РИА Новости.

«Вчера поздно вечером Харьков подвергся массированной атаке дронами. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры города. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий», — рассказал Синегубов.

По его словам, в одном из районов повреждены производственные здания.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после того, как над областью сработали сирены воздушной тревоги из-за российского удара с воздуха, в городе произошла серия взрывов. По словам политика, «прилеты» пришлись на Слободской район города. Он подтвердил, что взрывы стали следствием попадания ракет.

На всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Помимо областей республики, сирены воздушной тревоги также прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.