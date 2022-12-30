Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 30 декабря 2022Россия

Российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска 29 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по целям на территории Украины. Об этом в пятницу, 30 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атака была произведена по системе военного управления Вооруженных сил Украины, а также по объектам энергетики, которые обеспечивают работу оборонных предприятий противника.

Конашенков подчеркнул, что цель удара была достигнута. В результате Вооруженные силы России остановили производство и ремонт техники и боеприпасов, а также пресекли переброску резервов противника из западных регионов Украины. Кроме того, благодаря нарушению железнодорожных перевозок удалось заблокировать в тыловых районах оружие, поставленное ВСУ другими странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Американский полковник увидел прощальный жест США в поставках Patriot Киеву
ВСУ обстреляли Энергодар и окрестности
Игравший в РПЛ бразилец рассказал о самой дорогой покупке в России
Байден подписал включивший помощь Украине 1,7-триллионный чек
Минобороны заявило о шести сбитых украинских беспилотниках
Российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине
Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских Ми-8 в ДНР
Российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ на южно-донецком направлении
Российские военные уничтожили артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» в ДНР
ВС России продвинулись на донецком направлении и нанесли поражение бригадам ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.