Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

Российские войска 29 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по целям на территории Украины. Об этом в пятницу, 30 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атака была произведена по системе военного управления Вооруженных сил Украины, а также по объектам энергетики, которые обеспечивают работу оборонных предприятий противника.

Конашенков подчеркнул, что цель удара была достигнута. В результате Вооруженные силы России остановили производство и ремонт техники и боеприпасов, а также пресекли переброску резервов противника из западных регионов Украины. Кроме того, благодаря нарушению железнодорожных перевозок удалось заблокировать в тыловых районах оружие, поставленное ВСУ другими странами.