На Украине заявили о повреждениях объектов энергетики

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о повреждениях объектов генерации и электросетей

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о повреждениях объектов генерации и электросетей, а также назвал регионы республики, в которых наблюдается сложная ситуация в энергетике. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 (12.00 мск) сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах», — сообщил министр. Галущенко отметил, что будут действовать аварийные отключения света. По его словам, энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения.

29 декабря местные власти крупнейших украинских городов заявили о сериях взрывов, сопровождавшихся звуками работы систем противовоздушной обороны. Детонации произошли в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других населенных пунктах. Утром того же дня на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

В Одесской и Днепропетровской областях Украины превентивно отключили свет, чтобы не допустить перегрузки энергосистемы. Власти Львова сообщили, что объекты критической инфраструктуры города переходят к работе на дизель-генераторах.