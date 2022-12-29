Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 29 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о повреждениях объектов энергетики

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о повреждениях объектов генерации и электросетей
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о повреждениях объектов генерации и электросетей, а также назвал регионы республики, в которых наблюдается сложная ситуация в энергетике. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 (12.00 мск) сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах», — сообщил министр. Галущенко отметил, что будут действовать аварийные отключения света. По его словам, энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения.

29 декабря местные власти крупнейших украинских городов заявили о сериях взрывов, сопровождавшихся звуками работы систем противовоздушной обороны. Детонации произошли в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других населенных пунктах. Утром того же дня на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

В Одесской и Днепропетровской областях Украины превентивно отключили свет, чтобы не допустить перегрузки энергосистемы. Власти Львова сообщили, что объекты критической инфраструктуры города переходят к работе на дизель-генераторах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
На территории Белоруссии упала украинская ракета
Названы возможные темы для обсуждения Путиным и Си Цзиньпином
В США заявили о серьезном недоборе в армию
На Украине раскритиковали нейтральную позицию относительно конфликта с Россией
UnionPay ограничила снятие наличных для россиян за рубежом
63-летний мужчина зарезал 29-летнюю жену кухонным ножом за попытку уйти от него
Вероятность падения цен на нефть ниже установленного потолка оценили
Китай стал главным покупателем российского угля
Россиянка сходила на корпоратив, вернулась домой в синяках и впала в кому
Россиянин избил малолетних детей в заброшенном здании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.