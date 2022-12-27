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22:32, 27 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры

МВД Украины: с начала года в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В результате российских ударов на Украине повреждено 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин сообщил в эфире телеканала «Рада». Его цитирует РИА Новости.

По его словам, украинские власти имеют информацию более чем о 35 тысячах поврежденных вследствие российских ударов объектах. Речь идет в основном о газопроводах, электроподстанциях и мостах, уточнил Енин.

Ранее заместитель главы киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что экстренные отключения электричества в украинской столице будут продолжаться всю зиму. Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной.

Аварийные отключения электроэнергии 26 декабря ввели в пяти областях Украины. Из-за превышения лимитов потребления к такой мере прибегли в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

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Марина Совина
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