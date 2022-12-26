В Киеве введены аварийные отключения света

«Укрэнерго»: в Киеве и пяти областях Украины введены аварийные отключения света

В Киеве и пяти областях Украины введены аварийные отключения света. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

В компании заявили, что по состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

Отмечается, что из-за масштабов и сложности повреждений восстановление оборудования требует значительного времени. В данный момент ведутся ремонтные работы на объектах генерации и электросетях.

Ранее почти полностью обесточенный Киев сняли со спутника. Спутники NOAA-20 и NASA Suomi пролетали над Украиной, и их камеры фиксировали «пульс страны» — так журналисты Sky News назвали мерцание вывесок магазинов, фонарей и свет в домах.

22 декабря глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что полностью восстановить энергосистему страны можно к лету 2023 года. Это будет возможно при отсутствии новых обстрелов, добавил он.