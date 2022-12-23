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17:08, 23 декабря 2022Бывший СССР

Почти полностью обесточенный Киев сняли со спутника

Sky News показал спутниковые снимки почти полностью обесточенного Киева
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев, который в ходе российской спецоперации оказался почти полностью обесточен, сняли со спутника. Снимки показал британский телеканал Sky News.

В статье отмечается, что каждый день, в районе 1:30 ночи, спутники NOAA-20 и NASA Suomi пролетают над Украиной. Их камеры фиксируют «пульс страны» — так журналисты назвали мерцание вывесок магазинов, фонарей на улицах и зажженный в домах свет.

«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News. Они показывают, насколько ослаб этот пульс», — сказано в материале.

Фото: Sky News

Анализ снимков показывает последствия ракетных атак, добавили журналисты. По их словам, удары привели к тому, что в конце ноября украинская энергосистема «почти вышла из строя».

10 октября Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Атаки начались вскоре после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным властей страны, стоят спецслужбы Украины. Целями ударов становятся объекты энергетики, военного управления, связи и оборонной промышленности в стране.

22 декабря глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что полностью восстановить энергосистему страны можно к лету 2023 года. Это будет возможно при отсутствии новых обстрелов, уточнил он.

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Варвара Кошечкина
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