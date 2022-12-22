Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:23, 22 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали сроки полного восстановления энергосистемы

В Минэнерго заявили, что энергосистема Украины может быть полностью восстановлена к лету

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Энергосистема Украины может быть полностью восстановлена только к лету следующего года. Такие сроки в интервью Forbes.ua назвал глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

«Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету», — заявил он.

Министр подчеркнул, что стабилизации системы могут способствовать импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 мегаватт.

Ранее гендиректор энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко оценил ситуацию с энергоснабжением на Украине. По его словам, сложнее всего сейчас в Киеве, где не работает 60 процентов трансформаторов.

17 декабря компания «Укрэнерго» сообщила, что дефицит, который наблюдается в энергосистеме Украины, все еще оценивается как значительный, однако в настоящее время специалисты выводят блоки атомных станций на запланированный уровень мощности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле в Донецке
Известная актриса призналась в необычной для своей профессии фобии
Путин назвал странным отказ Киева от переговоров с Москвой
Опытная стюардесса назвала национальность самых худших пассажиров самолетов
Путин назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300
Путин заявил о предпочтительности скорого завершения СВО
Путин рассказал о фиаско России после распада СССР
Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о СВО
России предсказали падение экспорта нефти
Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.