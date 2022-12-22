На Украине назвали сроки полного восстановления энергосистемы

В Минэнерго заявили, что энергосистема Украины может быть полностью восстановлена к лету

Энергосистема Украины может быть полностью восстановлена только к лету следующего года. Такие сроки в интервью Forbes.ua назвал глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

«Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету», — заявил он.

Министр подчеркнул, что стабилизации системы могут способствовать импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 мегаватт.

Ранее гендиректор энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко оценил ситуацию с энергоснабжением на Украине. По его словам, сложнее всего сейчас в Киеве, где не работает 60 процентов трансформаторов.

17 декабря компания «Укрэнерго» сообщила, что дефицит, который наблюдается в энергосистеме Украины, все еще оценивается как значительный, однако в настоящее время специалисты выводят блоки атомных станций на запланированный уровень мощности.