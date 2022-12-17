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14:04, 17 декабря 2022Бывший СССР

«Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците в энергосистеме Украины

«Укрэнерго»: в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Дефицит, который наблюдается в энергосистеме Украины, все еще оценивается как значительный. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram. Однако в настоящее время специалисты выводят блоки атомных станций на запланированный уровень мощности.

В целом, по оценкам компании, энергосистема продолжает восстанавливаться. «Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику», — заверили в компании. В то же время ситуация осложняется погодными условиями: оборудование покрывается льдом из-за снега с дождем и мороза. Тем не менее введение режима ЧС было отменено.

Ранее «Укрэнерго» заявила о введении режима чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке Украины из-за ракетных ударов по объектам инфраструктуры.

Со своей стороны директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в стране без электричества осталась примерно половина потребителей. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов 16 декабря в стране было повреждено около девяти энергетических объектов.

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Платон Щукин
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