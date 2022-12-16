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14:57, 16 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении девяти энергетических объектов

Минэнергетики Украины сообщило о повреждении девяти энергетических объектов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных ударов 16 декабря в стране повреждено около девяти энергетических объектов. Его цитирует «Общественное» («Суспільне»).

По его словам, обстрелами были повреждены около девяти объектов генерации, а также электроподстанции. Это ограничило работу атомных станций, отметил глава Минэнергетики.

Ранее компания «Укрэнерго» ввела чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке Украины вследствие ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Отмечается, что страна потеряла более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, ракетные атаки привели к колоссальным разрушениям в энергетической системе региона.

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Алевтина Запольская
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