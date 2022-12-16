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13:26, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Харькове заявили о колоссальных разрушениях в энергетической системе

Мэр Харькова Терехов заявил о колоссальных разрушениях в энергетической системе города
СюжетМинобороны:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Ракетные удары привели к колоссальным разрушениям в энергетической системе Харькова. Об этом в Telegram написал мэр города Игорь Терехов.

«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг», — заявил мэр.

Терехов призвал жителей города отнестись к происходящему с терпением и пользоваться «пунктами несокрушимости» в случае, если в их домах нет электричества, отопления и водоснабжения.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенко заявил, что российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

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Алевтина Запольская
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