В Харькове заявили о колоссальных разрушениях в энергетической системе

Мэр Харькова Терехов заявил о колоссальных разрушениях в энергетической системе города

Ракетные удары привели к колоссальным разрушениям в энергетической системе Харькова. Об этом в Telegram написал мэр города Игорь Терехов.

«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг», — заявил мэр.

Терехов призвал жителей города отнестись к происходящему с терпением и пользоваться «пунктами несокрушимости» в случае, если в их домах нет электричества, отопления и водоснабжения.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенко заявил, что российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.