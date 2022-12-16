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13:15, 16 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили склад с ракетами ВСУ в Харькове

Минобороны заявило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом в пятницу, 16 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией были атакованы пункты управления трех бригад территориальной обороны ВСУ в районе города Берислав Херсонской области и возле Гуляйполя в Запорожской области. Также Вооруженные силы России поразили 64 артиллерийских подразделения и 93 района сосредоточения сил противника.

Конашенков добавил, что российским войскам также удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Донецкой народной республике.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 7625 единиц военной автомобильной спецтехники, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7134 бронемашины, 396 зенитных ракетных комплексов, 2673 беспилотника, 344 самолета и 184 вертолета ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам ВСУ. На записи видно, как бойцы подразделения открывают огонь по украинским военным на большом расстоянии.

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