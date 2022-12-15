Кадыров показал видео «из глаз» стреляющих по солдатам ВСУ снайперов «Ахмата»
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео уничтожения бойцов ВСУ снайперами «Ахмата»
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения противника политик опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, столкновение произошло на соледарском направлении. Бойцы ВСУ были ликвидированы при участии военнослужащих 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики.