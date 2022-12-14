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14:50, 14 декабря 2022Россия

Кадыров показал видео работы российской артиллерии на соледарском направлении

Глава Чечни Кадыров показал видео работы российской артиллерии на соледарском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские артиллеристы из 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и чеченского спецназа «Ахмат» нанесли ряд ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Видео работы артиллерии показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава российского региона предположил, что именно действия российских артиллеристов «вызывают неподдельный страх и ужас в рядах украинских националистов и натовцев».

«Это говорит о том, что враг прекрасно знает, на что способны наши парни, у которых в распоряжении приблизительные координаты противника», — добавил Кадыров.

Также он отметил, что благодаря опыту российских артиллеристов укрепления ВСУ превращаются в пепелища.

Ранее были опубликованы кадры применения российской системы минирования «Земледелие» в зоне СВО.

Марк Леонов
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