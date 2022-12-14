Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:43, 14 декабря 2022Наука и техника

Применение российского «Земледелия» показали на видео

Применение российской системы минирования «Земледелие» в зоне СВО показали на видео

Российские военные применяют инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в ходе специальной военной операции (СВО). Работу ИСДМ показали на видео. На опубликованный в Telegram-канале «Воин DV» ролик обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что запись сделали на запорожском направлении. На видео показан запуск восьми снарядов. Всего ИСДМ «Земледелие» может выпустить 50 боеприпасов за один полный залп.

ИСДМ предназначена для оперативного создания минных полей. Система использует боеприпасы калибра 122 миллиметра с различными типами мин. Дальность действия «Земледелия» составляет от 5 до 15 километров.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

В ноябре в госкорпорации «Ростех» сообщили о начале серийного производства новейших кассетных боеприпасов для минирования минами дистанционной установки. Кассетные блоки боеприпаса содержат мины ПОМ-3 и ПТМ-4М.

В феврале «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что все инженерные подразделения Южного военного округа получат реактивные минные заградители «Земледелие».

Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о возможности рождественского перемирия с Украиной
В Белоруссии приняли законопроект о лишении гражданства за экстремизм
Делегация МАГАТЭ посетит Иран
В Госдуме допустили письменное послание Путина Федеральному собранию
Применение российского «Земледелия» показали на видео
Регина Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака
Клиенты крупнейшей криптобиржи за день вывели с нее более миллиарда долларов
Доходы России от продажи нефти начали падать
В Болгарии провалилось формирование правительства
Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.