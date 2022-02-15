Юг России укрепит «Земледелие»

Российские военные получат реактивные минные заградители «Земледелие». Новой техникой оснастят все инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Крыму и других регионах юга России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Источник издания отметил, что в Минобороны России приняли решение об оснащении подразделений ЮВО новой техникой. Первым инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» получил дивизион 11-й инженерной бригады ЮВО. Машины приняли в конце 2021 года. В подразделении приступили к отработке новых способов применения систем дистанционного минирования.

Также ИСДМ «Земледелие» получат инженерные полки 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО. В полках сформируют отдельные батареи с новыми системами.

Боевая машина ИСДМ «Земледелие» получила два пакета, которые вмещают по 25 ракет. Дальность полета ракет системы составляет от 5 до 15 километров. Система автоматически высчитывает параметры стрельбы и передает координаты новых минных заграждений на командный пункт.

В сентябре 2021 года «Известия» сообщили об испытаниях новой системы постановки минных полей в России. Автоматическая система управления позволяет выбирать конфигурацию минных полей и передавать данные на машины «Земледелие» и «Клещ».

В декабре 2020 года в «Ростехе» сообщили о начале поставок ИСДМ «Земледелие» военным. Система позволяет регистрировать координаты падения боеприпасов на электронной карте.