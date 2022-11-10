«Ростех» начал производство новых боеприпасов для дистанционного минирования

«Ростех» начал серийное производство кассетных боеприпасов для дистанционного минирования

Серийное производство новейших кассетных боеприпасов для минирования минами дистанционной установки началось в России. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех» по итогам вручения премии имени Николая Макаровца.

Отмечается, что победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» признали авторский коллектив Научно-исследовательского инженерного института, который представил разработку кассетных блоков с минами дистанционной установки ПОМ-3 и ПТМ-4М. Блоки предназначены для применения в составе кассетного инженерного боеприпаса калибра 140 миллиметров.

В «Ростехе» отметили, что по тактико-техническим характеристикам боеприпасы не имеют отечественных и зарубежных аналогов. «Отработка изделий завершена, серийные образцы продукции изготовлены и готовы для применения в условиях боевых действий», — сообщили в госкорпорации.

В сентябре «Российская газета» показала работу экипажа российской бронированной машины разминирования БМР-3М «Вепрь» на видео.

В феврале «Известия» со ссылкой на источники писали, что инженерные подразделения Южного военного округа получат инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».