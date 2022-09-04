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В аэропорту Мариуполя применили российскую машину разминирования «Вепрь»

Российские саперы применили новейшую машину БМР-3М «Вепрь» в аэропорту Мариуполя

Кадр: Редакция «Российской газеты»

Российскую бронированную машину разминирования БМР-3М «Вепрь» применили на территории аэропорта Мариуполя. Работу экипажа новейшей машины показала «Российская газета».

Механик-водитель БМР-3М с позывным «Пахом» сообщил, что ранее эту машину использовали при разминировании линии электропередачи под Волновахой. Отмечается, что за время работы там экипаж машины совместно с саперами уничтожил около 500 противопехотных и 19 противотанковых мин. В ходе работы под Волновахой на машине пришлось заменить три катка и гусеницу.

На записи виден наезд трала на взрывное устройство. По словам механика-водителя, взрывная волна ощущается, но «по состоянию здоровья проблем и замечаний нет». Машина получила усиленную защиту. Механик-водитель добавил, что БМР-3М оснащена кондиционером.

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Машина на шасси танка Т-90 получила двигатель мощностью 1000 лошадиных сил. БМР-3М может использовать колейные минные тралы КМТ-7 или КМТ-8. В арсенал машины входит пулемет калибра 12,7 миллиметра и гранатометы системы постановки дымовой завесы 902В «Туча».

В июле источник ТАСС сообщил, что в ходе спецоперации России на Украине впервые успешно применили дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1».

В апреле в зоне проведения спецоперации заметили танк Т-80БВ с новым тралом ТМТ-К, который может действовать против боеприпасов с неконтактными взрывателями, а также управляемых фугасов.

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Даниил Иринин
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