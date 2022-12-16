На Украине ввели чрезвычайную ситуацию на рынке энергетики

«Укрэнерго» ввело чрезвычайную ситуацию на рынке энергетики вследствие ракетных ударов

Энергокомпания «Укрэнерго» ввела чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке Украины вследствие ракетных ударов по объектам инфраструктуры страны. Об этом сообщает украинское агентство «Общественные новости».

Как заявляется, республика лишилась более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.

«В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года», — сообщили в «Укрэнерго».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракетные удары привели к колоссальным разрушениям в энергетической системе города.