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14:15, 16 декабря 2022Бывший СССР

На Украине ввели чрезвычайную ситуацию на рынке энергетики

«Укрэнерго» ввело чрезвычайную ситуацию на рынке энергетики вследствие ракетных ударов

Фото: Roman Baluk / Reuters

Энергокомпания «Укрэнерго» ввела чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке Украины вследствие ракетных ударов по объектам инфраструктуры страны. Об этом сообщает украинское агентство «Общественные новости».

Как заявляется, республика лишилась более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.

«В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года», — сообщили в «Укрэнерго».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракетные удары привели к колоссальным разрушениям в энергетической системе города.

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Василий Мека
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