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01:05, 22 декабря 2022Бывший СССР

На Украине оценили ситуацию с энергоснабжением

Гендиректор YASNO Коваленко заявил, что в Киеве не работают 60% трансформаторов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине оценили ситуацию с энергоснабжением. По словам генерального директора энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергея Коваленко, сложнее всего сейчас в Киеве, где не работают 60 процентов трансформаторов. Об этом пишет ТАСС.

Коваленко подчеркнул, что никаких изменений к лучшему в украинской столице ждать не стоит. «Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жесткая в стране», — признал он.

По его словам, ключевая проблема заключается не в генерации электричества, а в сети. «Ну не работает сеть, когда нет 60 процентов трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования — ноль», — объяснил он.

Коваленко отметил, что из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы страны. При этом он предупредил, что при повреждении оставшихся 40 процентов узлов ситуация еще более ухудшится.

Ранее «Укрэнерго» заявила, что на Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергетике. В компании отметили, что в Киеве обеспечивается менее половины потребности в электроэнергии. Приоритетом является питание критической инфраструктуры, добавили в компании.

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Марина Совина
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