На Украине заявили о значительном дефиците мощности в энергетике

«Укрэнерго» заявила, что на Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергетике

На Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергетической системе. Об этом заявила национальная энергокомпания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«По состоянию на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Обстрелы объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности в центральном регионе и Киеве», — сказано в заявлении НЭК.

Уточняется, что в украинской столице обеспечивается менее половины потребности потребления электроэнергии. Приоритетом является питание критической инфраструктуры, добавили в компании.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко предупредил киевлян о длительных отключениях электричества. Как он утверждает, свет может отсутствовать более 10 часов. Коваленко отметил, что трудно предусмотреть, когда будут возвращены стабилизационные отключения. По его словам, ситуация с энергоснабжением Киева сложная.