Жителей Киева предупредили о возможности длительных отключений света

Энергетик Коваленко предупредил о возможности длительных отключений света в Киеве

Генеральный директор входящей в энергетический холдинг ДТЭК энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) предупредил жителей Киева о длительных отключениях электроэнергии. По его словам, свет могут отключать более чем на 10 часов.

«Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света — это, к сожалению, реальность на сегодняшний день. Как быстро вернемся к стабилизационным, предусмотреть трудно», — заявил он.

Коваленко назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в городе и пояснил, что электроэнергии хватает лишь на 20 процентов его населения.

Ранее американское космическое агентство NASA показало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ракетных ударов.