Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:35, 19 декабря 2022Наука и техника

NASA показало спутниковый снимок оставшейся без света Украины

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, обесточенной ракетными ударами ВС России
СюжетМинобороны:

Фото: NASA Worldview

Американское космическое агентство NASA показало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ракетных ударов.

Фото датируется субботой, 17 декабря. На опубликованном снимке видно, что обесточенная Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

Заявление Минобороны РФ

В пятницу, 16 декабря, Минобороны России заявило, что Вооруженные силы (ВС) РФ массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

По информации ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены

Минобороны РФ

Отмечается, что в результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, а также остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи.

Материалы по теме:
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ситуация с электричеством на Украине

16 декабря замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко объявил об экстренных аварийных отключениях света по всей стране. Подобная мера была вызвана попаданием российских ракет по энергетическим инфраструктурным объектам.

16 декабря мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что энергетический холдинг ДТЭК будет полностью отключать электричество в Киевской области на время воздушных тревог.

17 декабря компания «Укрэнерго» заявила, что дефицит, который наблюдается в энергосистеме Украины, все еще оценивается как значительный. Однако, подчеркнули в организации, специалисты выводят блоки атомных станций на запланированный уровень мощности.

В целом, по оценкам компании, энергосистема продолжает восстанавливаться.

Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику

«Укрэнерго»

В то же время ситуация осложняется погодными условиями: оборудование покрывается льдом из-за снега с дождем и мороза. Тем не менее введение режима ЧС было отменено.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в стране без электричества осталась примерно половина потребителей. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов 16 декабря в стране было повреждено около девяти энергетических объектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
NASA показало спутниковый снимок оставшейся без света Украины
Володин рассказал об изменениях в законопроекте о биометрии
Появились подробности обстрела приграничного российского региона со стороны ВСУ
Названо худшее место в доме для сушки одежды после стирки зимой
Власти Киева признали попадание в объект критической инфраструктуры
ВСУ на краснолиманском направлении перешли на новую тактику атак
Число пострадавших при обстреле Белгородской области сново возросло
Кличко подтвердил взрывы в Киеве
Россиянка описала поездку в Турцию фразой «бедных тут не ждут»
В российском регионе пятеро детей отравились угарным газом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.