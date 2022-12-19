NASA показало спутниковый снимок оставшейся без света Украины

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, обесточенной ракетными ударами ВС России

Американское космическое агентство NASA показало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ракетных ударов.

Фото датируется субботой, 17 декабря. На опубликованном снимке видно, что обесточенная Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах.

Заявление Минобороны РФ

В пятницу, 16 декабря, Минобороны России заявило, что Вооруженные силы (ВС) РФ массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

По информации ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены Минобороны РФ

Отмечается, что в результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, а также остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи.

Ситуация с электричеством на Украине

16 декабря замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко объявил об экстренных аварийных отключениях света по всей стране. Подобная мера была вызвана попаданием российских ракет по энергетическим инфраструктурным объектам.

16 декабря мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что энергетический холдинг ДТЭК будет полностью отключать электричество в Киевской области на время воздушных тревог.

17 декабря компания «Укрэнерго» заявила, что дефицит, который наблюдается в энергосистеме Украины, все еще оценивается как значительный. Однако, подчеркнули в организации, специалисты выводят блоки атомных станций на запланированный уровень мощности.

В целом, по оценкам компании, энергосистема продолжает восстанавливаться.

Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику «Укрэнерго»

В то же время ситуация осложняется погодными условиями: оборудование покрывается льдом из-за снега с дождем и мороза. Тем не менее введение режима ЧС было отменено.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в стране без электричества осталась примерно половина потребителей. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов 16 декабря в стране было повреждено около девяти энергетических объектов.