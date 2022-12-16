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21:22, 16 декабря 2022Бывший СССР

На Украине отменили действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны

«Укрэнерго» отменила действие режима ЧС в энергетической системе Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская компания «Укрэнерго» отменила действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетической системе страны, сообщает ТАСС.

«Информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины, наступившей 16 декабря 2022 года в результате ударов по электроэнергетической инфраструктуре (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей)», — сказано в сообщении.

Ранее США доставили на Украину первую партию оборудования для аварийного ремонта, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру. В нее вошло энергооборудование общей стоимостью около 13 миллионов долларов.

Также стало известно, что на Украине около половины потребителей остались без электричества, в том числе объекты критической инфраструктуры.

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Марина Совина
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