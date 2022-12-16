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16:36, 16 декабря 2022Мир

США доставили первую партию энергооборудования на Украину

Представитель Госдепа заявил о доставке первой партии энергооборудования США на Украину

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

США доставили энергооборудование на Украину, заявил официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс в своем Twitter.

«Наша первая партия оборудования для аварийного ремонта прибыла на Украину, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру», — написал он.

Помимо этого, он поблагодарил партнеров, среди которых он назвал Министерство энергетики США, национальные лаборатории, промышленные предприятия, коммунальные службы и правительство Украины.

Ранее Вашингтон сообщил об отправке первой партии оборудования для восстановления энергосистемы Украины. В нее вошло энергооборудование общей стоимостью около 13 миллионов долларов.

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Анастасия Заикина
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