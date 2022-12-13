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05:23, 13 декабря 2022Мир

США отправили Украине первую партию энергооборудования

Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на 13 миллионов долларов

Фото: Алексей Витвицкий / «Коммерсантъ»

США отправили Украине первую партию оборудования для восстановления энергосистемы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По данным собеседников агентства, в нее вошло энергооборудование общей стоимостью около 13 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джо Байденом глава страны Владимир Зеленский.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии в ближайшей перспективе невозможны. Он также отметил, что восстановительные работы на крупных объектах практически не проводятся из опасения новых ударов и отсутствия запасов крупного оборудования.

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Марина Совина
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