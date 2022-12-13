США отправили Украине первую партию энергооборудования
США отправили Украине первую партию оборудования для восстановления энергосистемы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.
По данным собеседников агентства, в нее вошло энергооборудование общей стоимостью около 13 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джо Байденом глава страны Владимир Зеленский.
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии в ближайшей перспективе невозможны. Он также отметил, что восстановительные работы на крупных объектах практически не проводятся из опасения новых ударов и отсутствия запасов крупного оборудования.