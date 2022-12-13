Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на 13 миллионов долларов

США отправили Украине первую партию оборудования для восстановления энергосистемы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По данным собеседников агентства, в нее вошло энергооборудование общей стоимостью около 13 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джо Байденом глава страны Владимир Зеленский.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии в ближайшей перспективе невозможны. Он также отметил, что восстановительные работы на крупных объектах практически не проводятся из опасения новых ударов и отсутствия запасов крупного оборудования.