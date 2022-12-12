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09:38, 12 декабря 2022Бывший СССР

Половину инфраструктуры Украины уничтожили

Президент Зеленский в беседе с Байденом заявил об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Фото: Reuters

Российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джозефом Байденом глава страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В публикации говорится, что Зеленский проинформировал Байдена о последствиях российских ракетных ударов, в результате которых «уничтожено около 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры».

Для защиты еще работающих энергообъектов украинский лидер призвал американского президента сделать все возможное в области укрепления противовоздушной обороны страны. «Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский.

Также он предложил Байдену созвать глобальный саммит мира для координации международных усилий по завершению боевых действий на Украине.

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