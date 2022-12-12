Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:22, 12 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

Президент Украины Зеленский в беседе с Байденом предложил созвать глобальный саммит мира

Фото: Denzel / Bundesregierung / Getty Images

Украина стремится к миру, при этом консолидация международных усилий необходима для достижения этой цели, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом, сообщается на сайте главы украинского государства.

«Президент Украины очертил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва глобального саммита мира», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский поблагодарил Байдена за «беспрецедентную» поддержку Вашингтона. Украинский лидер отметил, что помощь США помогает не только добиться успеха в боевых действиях, но и поддерживает стабильность экономики страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Половину инфраструктуры Украины уничтожили
Папарацци разрушили личную жизнь принца Гарри до знакомства с Меган Маркл
Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла
США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году
Площадь пожара в подмосковном ТЦ увеличилась
Прокурор запросил 17 лет колонии для бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Доктор Мясников назвал неочевидный способ лечения головной боли
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного
Пьяный россиянин выехал на озеро и насмерть задавил рыбака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.