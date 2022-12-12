Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

Президент Украины Зеленский в беседе с Байденом предложил созвать глобальный саммит мира

Украина стремится к миру, при этом консолидация международных усилий необходима для достижения этой цели, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом, сообщается на сайте главы украинского государства.

«Президент Украины очертил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва глобального саммита мира», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский поблагодарил Байдена за «беспрецедентную» поддержку Вашингтона. Украинский лидер отметил, что помощь США помогает не только добиться успеха в боевых действиях, но и поддерживает стабильность экономики страны.