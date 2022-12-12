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08:05, 12 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Байдена за «беспрецедентную» поддержку

The Hill: Зеленский поблагодарил Байдена за «беспрецедентную» поддержку во время звонка
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidental Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за «беспрецедентную» поддержку, предоставленную Киеву Вашингтоном. Об этом пишет издание The Hill.

«Я созвонился с президентом США Джо Байденом и поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине», — сообщил Зеленский. Украинский лидер отметил, что помощь Вашингтона помогает не только добиться успеха в боевых действиях, но и поддерживает стабильность экономики страны. Политик также выразил признательность Байдену за помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы Украины, подчеркнув важность укрепления противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Ранее глава Соединенных Штатов заверил Зеленского, что укрепление украинской ПВО является приоритетом для Вашингтона. Байден также приветствовал готовность украинского лидера к «справедливому миру», который базируется на фундаментальных принципах устава ООН.

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Варвара Кузьмина
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