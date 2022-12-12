Байден заверил Зеленского в приоритетах по укреплению ПВО Украины

Байден в разговоре с Зеленским заявил о приоритетах США по укреплению ПВО Украины

Президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что приоритетом Вашингтона является укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности», — говорится в сообщении. Байден также приветствовал готовность украинского лидера к «справедливому миру», который основан на фундаментальных принципах устава ООН.

Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор в воскресенье, 11 декабря.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что эскалация конфликта на Украине не входит в интересы США. По его словам, с самого начала Вашингтон говорил о мониторинге ситуации и учитывал риски эскалации военных действий.