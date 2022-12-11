Белый дом заявил об отсутствии интереса в эскалации конфликта на Украине

Белый дом заявил, что эскалация конфликта на Украине не в интересах США

Эскалация конфликта на Украине не входит в интересы США. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

Он рассказал, что с самого начала Штаты говорили о мониторинге ситуации и учитывали риски эскалации военных действий. По его мнению, подобная эскалация не в интересах как украинского и американского народов, так и российского населения.

Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи Украине поставят Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Уточняется, что в очередной пакет помощи на 275 миллионов долларов вошли в том числе 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.