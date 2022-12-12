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11:32, 12 декабря 2022Бывший СССР

Перспективы восстановления энергосистемы Украины оценили

Аналитик Юшков заявил о невозможности скорого восстановления энергосистемы Украины

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии в ближайшей перспективе невозможны, в частности, из-за нарушения систем сообщения между областями. Общенациональная система энергообеспечения на данный момент не существует. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Конечно, от региона к региону ситуация разная, но полностью восстановить энергосистему до состояния, когда возможна бесперебойная подача электричества, невозможно, — сказал аналитик. — Можно говорить разве что об изменениях интервалов, их продолжительности, но полностью решить проблему ни в одном регионе нельзя».

Главной проблемой Юшков считает нарушение систем перетоков между областями. Как правило, когда в одном регионе возникает дефицит энергии, ее можно получить из соседнего. Но в данном случае такой формат невозможен: энергосистема Украины распалась на «острова» и не функционирует как общенациональная.

Мы также не можем говорить ни о чем определенно, потому что, во-первых, неясен объем потребления: промышленность остановилась, какая-то часть населения уехала, неизвестно, какая инфраструктура еще функционирует и в каком режиме. Кроме того, власти страны сначала говорили, что повреждений нет, потом, наоборот, что уничтожено все

Игорь Юшкованалитик

Также, по словам аналитика, восстановительные работы на крупных объектах практически не проводятся из опасения новых ударов и отсутствия запасов крупного оборудования. Потребителей просто переводят на резервные системы энергоснабжения.

Ранее стало известно, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джо Байденом глава страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

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Наталия Белова
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