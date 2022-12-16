На Украине около половины потребителей остались без электричества

На Украине заявили о невозможности обеспечить электричеством 50 процентов потребителей

На Украине около половины потребителей остались без электричества, в том числе объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает РИА Новости.

Ранее компания «Укрэнерго» заявила о введении режима чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке Украины вследствие ракетных ударов по объектам инфраструктуры. По ее данным, страна лишилась более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.

«То есть нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее», — объяснил Харченко, отметив, что это означает аварийные отключения по всей стране.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов 16 декабря в стране было повреждено около девяти энергетических объектов.