NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины

NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов.

Фото датируется 17 декабря. На снимке видно, что Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах.

16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.