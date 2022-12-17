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15:19, 17 декабря 2022Россия

Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине

Минобороны России подтвердило удар по энергетике на Украине 16 декабря

Вооруженные силы России нанесли в пятницу, 16 декабря, массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заключили там.

Отмечается, что в результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, а также остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В Минобороны также доложили, что российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи.

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Варвара Кошечкина
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