Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине

Минобороны России подтвердило удар по энергетике на Украине 16 декабря

Вооруженные силы России нанесли в пятницу, 16 декабря, массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заключили там.

Отмечается, что в результате удара была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, а также остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В Минобороны также доложили, что российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи.

