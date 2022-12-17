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15:23, 17 декабря 2022Россия

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Российские войска продолжили наступление в ДНР и ликвидировали более 30 военных ВСУ

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать в ответ населенные пункты Бахмутское и Опытное Донецкой народной Республики (ДНР), но артиллерийские удары и действия штурмовых групп российской армии остановили противника.

Кроме того, были ликвидированы более 30 украинских военных и уничтожено семь автомобилей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли в пятницу, 16 декабря, массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

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Екатерина Власова
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