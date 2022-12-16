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11:59, 16 декабря 2022Бывший СССР

По всей Украине отключили свет

Замглавы офиса Зеленского: по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Из-за попаданий российских ракет по энергетическим инфраструктурным объектам, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света. Об этом в Telegram сообщил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«В связи с попаданиями в энергообъекты в нескольких областях Украины — по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо- и теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Ранее глава Кировоградской области Украины Андрей Райкович сообщил, что власти отключили свет из-за попаданий по энергетическим объектам и регион оказался полностью обесточен. При этом он призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до окончания работы сирен воздушной тревоги.

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Алевтина Запольская
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