Кировоградская область оказалась полностью обесточена

Глава Кировоградской области сообщил, что регион оказался полностью обесточен

Все населенные пункты и инфраструктура Кировоградской области оказались полностью обесточены после серии российских воздушных ударов. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава администрации региона Андрей Райкович.

Он не привел сведений о повреждении каких-либо объектов энергогенерации, а также целях российских обстрелов.

При этом он призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до окончания работы сирен воздушной тревоги.

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины утром 16 декабря. Вскоре последовали сообщения об обесточивании целых районов в Киеве, Полтаве, Харькове, Днепропетровске и Николаеве.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать до сих пор, власти не исключают продолжения обстрелов.