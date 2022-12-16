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11:47, 16 декабря 2022Бывший СССР

Кировоградская область оказалась полностью обесточена

Глава Кировоградской области сообщил, что регион оказался полностью обесточен

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Все населенные пункты и инфраструктура Кировоградской области оказались полностью обесточены после серии российских воздушных ударов. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава администрации региона Андрей Райкович.

Он не привел сведений о повреждении каких-либо объектов энергогенерации, а также целях российских обстрелов.

При этом он призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до окончания работы сирен воздушной тревоги.

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины утром 16 декабря. Вскоре последовали сообщения об обесточивании целых районов в Киеве, Полтаве, Харькове, Днепропетровске и Николаеве.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать до сих пор, власти не исключают продолжения обстрелов.

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Алевтина Запольская
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