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09:44, 16 декабря 2022Бывший СССР

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины сработали сирены воздушной тревоги

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным сервиса, сирены воздушной тревоги сработали во всех регионах страны, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находящихся под контролем украинских войск.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в центральных и восточных регионах Украины, а также в Одесской и Николаевской областях. Сирена также прозвучала в Киеве.

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Георгий Нестеров
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