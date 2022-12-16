По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины сработали сирены воздушной тревоги

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным сервиса, сирены воздушной тревоги сработали во всех регионах страны, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находящихся под контролем украинских войск.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в центральных и восточных регионах Украины, а также в Одесской и Николаевской областях. Сирена также прозвучала в Киеве.