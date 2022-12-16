Воздушную тревогу объявили в центральных и восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги сработали в центральных и восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги вновь сработали в восточной части Украины и в столице страны Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

На карте онлайн-сервиса мониторинга видно, что тревога объявлена во всех центральных и восточных областях Украины, включая территории Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые находятся под контролем украинской армии.

Ранее воздушная тревога была объявлена лишь в Одесской и Николаевской областях Украины, но затем количество затронутых сиреной территорий было увеличено.