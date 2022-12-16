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08:25, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской и Одесской областях Украины

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог Минцифры республики.

Как следует из опубликованной на портале информации, тревога была объявлена в 8.05 по московскому времени.

Сведений о попаданиях, а также количестве ударов по целям в регионах пока не поступало.

Накануне, 15 декабря украинские власти два раза включали сирены воздушной тревоги в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны. О результатах ударов российская сторона не сообщала.

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Алевтина Запольская
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