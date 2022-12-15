Воздушную тревогу вновь объявили в восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги вновь заработали в трех восточных областях Украины

Воздушную тревогу второй раз за сутки объявили в восточных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Среди них — Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области. Также сирену воздушной тревоги услышали жители тех территорий Запорожской и Луганской областей России, что на настоящий момент подконтрольны Киеву.

Ранее тревогу также объявляли в Черкасской, Кировоградской и Сумской областях Украины.

Утром 15 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка 40 ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО). В городе заявили, что этот обстрел стал самым массированным с 2014 года. Вскоре стало известно, что удар был нанесен РСЗО НАТО «Вампир».